EMA рассмотрит возможность использования иммунодепрессанта Kineret при COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало рассматривать заявку на расширение показаний к применению препарата Kineret (анакинра) для лечения COVID-19 у взрослых пациентов с пневмонией, которые подвержены развитию тяжелой дыхательной недостаточности, сообщает регулятор.

Kineret — это иммунодепрессант, в настоящее время разрешенный для лечения некоторых воспалительных заболеваний, в том числе ревматоидного артрита. Его активное вещество — анакинра — блокирует активность интерлейкина 1, участвующего в иммунных процессах, которые приводят к воспалению. Считается, что оно также может помочь уменьшить воспаление и повреждение тканей при COVID-19.

Комитет ЕМА по лекарственным средствам для медицинского применения (CHMP) намерен оценить данные, представленные в заявке, чтобы принять решение о том, рекомендовать ли расширение показаний для препарата. Представленные данные включают результаты двух текущих клинических исследований, изучающих безопасность и эффективность средства у взрослых пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Заключение CHMP, а также требования по проведению дальнейших исследований и дополнительного мониторинга безопасности будут направлены в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение, действующее во всех странах-членах Евросоюза.

EMA планирует сообщить о результатах своей оценки к октябрю, если не потребуется дополнительная информация.

gxpnews