Владимирский облсуд отменил приговор бывшему главврачу ОКБ по делу о взятке при поставке томографа

Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда отменила приговор экс-главврачу областной клинической больницы (ОКБ) Любови Быковой. В феврале 2021 года ей назначили 4 года лишения свободы по обвинению в получении взятки при поставке медоборудования в клинику. Дело будет направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Приговор отменен «в связи с нарушениями судом первой инстанции уголовно-процессуального законодательства», сообщили в пресс-службе областного суда. Уголовное дело передано на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд с иным составом суда.

В конце октября 2019 года Следственное управление СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) по факту хищения бюджетных средств, выделенных ОКБ на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования по нацпроекту «Здравоохранение».

По данным следствия, путем манипуляций, ограничивающих условия конкуренции на рынке предоставления услуг, через московскую компанию для Владимирской ОКБ был приобретен томограф по завышенной цене. Ущерб региональному бюджету, по предварительной оценке, мог составить около 20 млн рублей.

Среди фигурантов дела числились бывший главврач больницы Любовь Быкова, учредитель ООО «Медика-Профи» Наталья Дутова и директор этой же компании Марина Тайгунова.

Позже отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ было возбуждено новое уголовное дело в отношении Любови Быковой. Ее обвинили в получении взяток в крупном размере (два эпизода по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) – 1,45 млн рублей – за общее покровительство коммерческим структурам, участвовавшим в конкурсах на поставку медоборудования и услуг для нужд ОКБ.

В феврале 2021 года Октябрьский районный суд Владимира приговорил Любовь Быкову к 4-м годам лишения свободы в колонии общего режима, назначил ей штраф в размере 2 млн рублей и на 3 года лишил права занимать руководящие должности в медучреждениях. В доход государства с осужденной также взысканы полученные ею 1,45 млн рублей.