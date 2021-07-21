Главный онколог Минздрава сообщил о начале испытаний радиофармпрепарата для лечения рака

Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил о начале клинических испытаний радиофармацевтического препарата в России. Лекарство на основе лютеция-177 будут использовать для борьбы с раком предстательной железы.

В России начались клинические испытания радиофармпрепарата для лечения рака предстательной железы на поздней стадии. Об это заявил главный внештатный специалист — онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии и академик РАН Андрей Каприн, сообщает «РИА Новости».

Речь идет о препарате, включающем в себя лютеций-177 – радионуклид, служащий основой для производства радиофармпрепаратов. Препараты с лютецием-177 демонстрируют высокую эффективность в терапии ряда онкологических заболеваний.

Каприн отметил, что рак предстательной железы, для лечения которого может использоваться препарат с лютецием-177, быстро прогрессирует и дает метастазы. По его словам, после клинических испытаний этого препарата ученые займутся разработкой лекарства на основе другого радионуклида — актиния-225. Он будет воздействовать на метастазы брюшины и печени, сказал Каприн.

В конце прошлого года Минздрав России утвердил порядок изготовления радиофармпрепаратов в медорганизациях. В документе указываются требования, предъявляемые к персоналу, оборудованию и помещениям, где будут производиться такие лекарства.

Григорий Дубов

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