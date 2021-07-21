Голикова заявила о введении комплексного сопровождения разработок в сфере медицины

С 2022 года в России планируется создать единый механизм для координации медицинских научных исследований, в том числе обеспечение патентной защиты и помощь разработчикам в поиске индустриальных партнеров, заявила Татьяна Голикова.

В рамках проекта «Медицинская наука для человека» правительство предлагает создать единый механизм для координации медицинских научных исследований. С 2022 года ученым-разработчикам будут предложены оценка и комплексное сопровождение их медицинских проектов, включая патентную защиту и помощь в поиске индустриальных партнеров, готовых внедрять их разработки. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 19 июля с участием президента Владимира Путина.

«Сегодня почти невозможно внедрить в производство новые разработки, права на которые принадлежат Российской Федерации. В этой связи нужны изменения в действующее законодательство, облегчающие и ускоряющие выход научных разработок на рынок, их внедрение с целью повышения доступности для пациентов и заинтересованности в этих разработках бизнеса», – заявила Голикова.

Фото: Правительство РФ

Елена Сидорова

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