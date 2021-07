СМИ: реальное количество заболевших COVID-19 в России может быть в 4,8 раза выше

Совместное расследование «Медузы» (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), «Медиазоны» и «Холода» показало, что количество переболевших коронавирусной инфекцией в России может составлять более 29 млн человек вместо официально зарегистрированных 6 млн. Такой вывод был сделан на основе анализа реестровых номеров, содержащихся в сертификатах, которые выдавались переболевшим на портале госуслуг. В федеральном оперштабе и Минздраве эти данные опровергают.

В номере каждого сертификата, выяснили журналисты, содержится «уникальный номер регистровой записи», где последние восемь цифр – это уникальный номер переболевшего, то есть по выданному сертификату можно определить, каким по счету человек с выявленным COVID-19 был внесен в федеральный регистр Минздрава РФ по учету таких больных. По собранным у волонтеров сертификатам было выявлено, что количество реестровых записей сейчас превышает 29 млн.

Тем не менее, говорится в материале, количество записей в федеральном регистре неточно отражает количество переболевших. Например, для вновь заразившихся инфекцией создается новый номер, в регистр также попадают и другие случаи пневмонии.

К тому же, по словам источника «Медузы» в одном из федеральных ведомств, в регионах неточно заполняют данные – вносят в регистр случаи ОРВИ и других пневмоний, доля которых может составлять 20–30%. «Регистр заполняется очень честно, но он неточный», – объяснил собеседник.

В правительственном оперштабе сообщили, что «информация о 27 млн случаев заболевания COVID-19 или пневмонией не соответствует действительности». «Цифра 27 млн, на которую ссылается ваш источник [«Медуза»], действительно фигурирует в информационном ресурсе, но в отношении вакцинированных первым компонентом вакцины по состоянию на 9 июля 2021 года», – пояснили там. С этой же позицией согласился Минздрав. Актуальные данные о числе случаев COVID-19, говорится в ответе, ежедневно дает оперштаб.

Ранее, после опубликования в зарубежных СМИ данных о занижении смертности от COVID-19 в России, Минздраву и Правительству РФ также пришлось опровергать эту информацию. Vademecum выяснил, что в статистике оперштаба учитываются только случаи, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти, причем эти данные не перепроверяются, а полную и перепроверенную статистику по итогам 2020 года Росстат представил только в июле 2021 года. По данным ведомства, от коронавирусной инфекции (как основной причины смерти) умерли 144,6 тысячи человек.

В мае 2021 года сотрудники Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) в США представили свое исследование, где подсчитали, что COVID-19 с марта 2020 года по май 2021 года мог стать причиной 6,9 млн смертей в мире, что вдвое больше, чем в официальных отчетах. В России, по предположению института, разница достигла 5,4 раза – 594 тысячи случаев против официальных 109 тысяч.

По состоянию на 20 июля, говорится на сайте «стопкоронавирус.рф», в России зафиксировано 6 млн случаев заражения COVID-19, 23,7 тысячи – за последние сутки. Выздоровели 5,38 млн человек, умерли от инфекции 149,9 тысячи пациентов.