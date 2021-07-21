AstraZeneca разработает моноклональные тела против пневмонии вместе с Aridis

AstraZeneca заключила эксклюзивное лицензионное соглашение с Aridis Pharmaceuticals на разработку препарата suvratoxumab, кандидатного моноклонального антитела против пневмонии, проходящего III фазу испытаний. Об этом пишет PMLive.

По условиям сделки AstraZeneca получит авансовый платеж в размере 11 млн долл. от Aridis, а также будет иметь право на получение еще 115 млн долл. в зависимости от достижения определенных этапов в области разработки и продаж. Также компания может получить многоуровневые выплаты с чистых продаж.

Suvratoxumab скоро будет проходить клиническую оценку III фазы для профилактики пневмонии, во II фазе это моноклональное антитело показало относительное снижение пневмонии на 47% у пациентов в возрасте до 65 лет, находящихся на искусственной вентиляции легких. Также сократилось и количество дней, в течение которых пациенты находились в отделении интенсивной терапии и больнице.

Предыдущие данные, опубликованные в июньском журнале Lancet Infectious Diseases, говорили о том, что средство не оказалось эффективным в снижении пневмонии, вызванной Staphylococcus aureus, в отделениях интенсивной терапии, на основе анализа всей популяции, включавшей 767 пациентов.

«Мы рады, что нас выбрали в качестве лицензиата AstraZeneca. Достоверные данные исследования II фазы дают нам преимущество для определения популяции пациентов, первичной конечной точки и дизайна клинического исследования II фазы», — заявил главный исполнительный директор Aridis Ву Чонг.

Aridis планирует начать III фазу исследования suvratoxumab в IV квартале этого года — компания получит до 1 млн евро от консорциума клинических испытаний Европейской комиссии по клиническим исследованиям COMBACTE.

«Suvratoxumab может изменить лечение легочных инфекций у пациентов, находящихся на ИВЛ. Мы рады завершить это лицензионное соглашение с компанией Aridis, которая, по нашему мнению, имеет все возможности для продвижения suvratoxumab», — добавил вице-президент по микробным наукам отдела исследований и разработок BioPharmaceuticals в AstraZeneca Марк Эссер.

Николай Соколов

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