В Кабардино-Балкарии сообщили о нехватке средств на лечение онкопациентов

Глава правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков провел совещание по вопросам организации онкослужбы региона, в ходе которого представители местного Минздрава сообщили, что финансирование онкологической службы республики «испытывает дефицит» по ряду причин. Поводом к совещанию стало обращение онкопациентов региона на прямую линию с Владимиром Путиным. Глава правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков провел совещание по вопросам организации онкослужбы региона, в ходе которого представители местного Минздрава сообщили, что финансирование онкологической службы республики «испытывает дефицит» по ряду причин. Поводом к совещанию стало обращение онкопациентов региона на прямую линию с Владимиром Путиным.

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Рустам Калибатов отметил, что за счет средств нацпроектов в региональный онкодиспансер было закуплено дорогостоящее оборудование, что «существенно расширило спектр видов медицинской помощи населению, одновременно подняв и расходы», увеличилось и количество пациентов, обращающихся за помощью. Тем не менее, добавил он, тарифы на оказание профильной медпомощи не увеличились.

Другую проблему с финансами озвучил заместитель Калибатова Заур Батыров. По его словам, норматив на лекобеспечение льготных категорий граждан за счет федерального бюджета не покрывает «фактическую потребность больных». Кроме того, в последнее время наметилась «устойчивая тенденция» к назначениям врачами федеральных клиник иммунотерапии и таргетной лекарственной терапии, но в региональном бюджете не хватает средств на закупку таких препаратов – лекарства приобретаются в ущерб лекобеспечению по другим заболеваниям.

Заместитель главы региона Марат Хубиев, а также директор местного ТФОМС Зурият Бгажнокова в свою очередь отметили, что к дефициту финансирования государственных организаций приводит выделение дополнительных объемов медпомощи частным клиникам. «Выделение дополнительного государственного задания частным центрам приведет к простою и неэффективному использованию дорогостоящего медицинского оборудования бюджетного госучреждения, что недопустимо», – говорится в сообщении РИА «Кабардино-Балкария».

Заместитель главного врача республиканского онкодиспансера Азамат Абазов отметил, что федеральные центры, куда из Кабардино-Балкарии направляются пациенты, вынуждены отправлять часть онкобольных обратно в регион, поскольку сами испытывают дефицит средств ОМС.

Сообщается, что правительство республики направило в Минздрав РФ письмо «о складывающейся в регионе ситуации».

По данным Аналитического центра Vademecum, Кабардино-Балкарская Республика в 2020 году израсходовала 1,3 млрд рублей средств ОМС на оказание медпомощи по профилю «онкология» – на 13,7 тысячи случаев лечения. При этом 1,2 тысячи застрахованных в республике прошли стационарное лечение в других субъектах на 176,5 млн рублей.

В июне 2020 года заместитель председателя Федерального фонда ОМС Ольга Царева сообщала, что в регионах резко выросли объемы оказываемой онкопомощи и ее средняя стоимость – как в круглосуточном, так и в дневном стационаре, в том числе потому, что врачи перестали бояться назначать дорогостоящие противоопухолевые препараты.

В июле 2021 года она высказалась и по поводу нехватки средств ОМС. По ее словам, в фонде понимают, что системе требуется больше средств, чем есть сегодня, но за счет федерального бюджета увеличить расходы на медпомощь не получится. Царева предложила подумать над другими механизмами, например, о дополнительном налогообложении в отдаленной перспективе.