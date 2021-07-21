«Московский эндокринный завод» наладил выпуск двух новых лекарств для офтальмологических заболеваний

В первом полугодии 2021 года предприятие «Эндофарм» (ФГУП «Московский эндокринный завод») внедрило в производство два новых лекарственных препарата для терапии офтальмологических заболеваний. Речь идет о глазных каплях «Дорзоламид + Тимолол» и «Цикатамид», сообщили в пресс-службе предприятия.

Лекарственный препарат «Дорзоламид + Тимолол» (МНН «Дорзоламид + Тимолол»), капли глазные 20 мг/мл + 5 мг/мл, флакон-капельница 5 мл, относится к фармакотерапевтической группе – противоглаукомное средство комбинированное. Лекарство содержит два активных компонента. Каждый из них уменьшает повышенное внутриглазное давление за счет того, что снижается секреция внутриглазной жидкости. Благодаря совместному действию этих веществ внутриглазное давление снижается более выраженно.

Показание к применению капель «Дорзоламид + Тимолол» – это лечение повышенного внутриглазного давления при открытоугольной глаукоме и псевдоэксфолиативной глаукоме при недостаточной эффективности монотерапии или офтальмогипертензии при недостаточном ответе на лечение бета-адреноблокаторами.

Кроме того, в конце июня Минздрав России зарегистрировал лекарственный препарат «Цикатамид» (МНН Аденозин+Никотинамид+Цитохром С), капли глазные 2 мг/мл + 20 мг/мл + 0,675 мг/мл, флакон-капельница 10 мл. Лекарство относится к фармакотерапевтической группе репарации тканей стимулятор. Комбинированный препарат улучшает энергетический метаболизм хрусталика, содержит комбинацию активных веществ.

Офтальмологический портфель ФГУП «Московский эндокринный завод» состоит из более 20 наименований лекарственных препаратов. Все они выпускаются в форме глазных капель – зпротивоглаукомных, противомикробных, противовоспалительных, местноанестезирующих и диагностических средств.

Благодаря высокотехнологичным производственным линиям в год на предприятии выпускают более 44 миллионов единиц офтальмологических препаратов в тюбик-капельницах, 28 миллионов – во флакон-капельницах и 40 миллионов в стеклянных флаконах.

gxpnews