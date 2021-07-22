В Москву поступило больше 40 тыс. доз «ЭпиВакКороны»

Новая партия вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила в Москву, ее объем превышает 40 тыс. доз, скоро она появится в пунктах вакцинации. В начале июля в столице приостановили вакцинацию этим препаратом из-за того, что он закончился.

В регионы России поступила новая партия вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» объемом в 720 тыс. доз, сообщается в официальном Telegram-канале препарата. Отмечается, что в Москву уже поступили 40,4 тыс. доз, в ближайшее время «ЭпиВакКорону» распределят по столичным пунктам вакцинации. На данный момент на сайте мэра Москвы говорится, что столица ожидает поставки следующей партии «ЭпиВакКороны» и пока она недоступна для москвичей.

В сообщении указывается, что поставкой вакцины в регионы занимается холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». Всего в гражданский оборот на сегодняшний день введено больше 3,1 млн доз вакцины, уточняется в сообщении.

В Москве вакцинация «ЭпиВакКороной» остановилась в начале июля из-за того, что препарат закончился в московских пунктах вакцинации.

Григорий Дубов

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