«Викамед Текнолоджиз» вложит 150 млн рублей в расширение производства МИ в Ярославской области

«Викамед Текнолоджиз» намерена вложить 150 млн рублей в модернизацию производства медизделий в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Инвестпроект рассчитан до 2024 года, в настоящее время завершился первый этап обновления оборудования с суммой финансирования 22 млн рублей. «Викамед Текнолоджиз» намерена вложить 150 млн рублей в модернизацию производства медизделий в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Инвестпроект рассчитан до 2024 года, в настоящее время завершился первый этап обновления оборудования с суммой финансирования 22 млн рублей.

«В результате первого этапа реконструкции производства мы рассчитываем увеличить годовой объем выпуска медицинских масок до 38,7 млн штук, хирургических халатов – с 1,1 до 2,5 млн штук, медицинских бахил и стерильных комплектов – не менее чем на 10%», – сообщил генеральный директор предприятия Андрей Козлов.

В ходе реализации проекта на заводе будут увеличены производственные площади, а также организовано собственное производство нетканых материалов для выпуска медизделий. По итогам программы планируется нарастить количество рабочих мест с 70 до 174.

Ивановское предприятие «Викамед» с 2009 года производит продукцию из нетканых материалов под собственным брендом, говорится на сайте производителя. Это одноразовая медицинская и хирургическая одежда, медицинское белье, специализированные операционные комплекты. Продукция применяется в хирургии, лапаротомии, кардиохирургии, нейрохирургии, пластической и реконструктивной хирургии, акушерстве и гинекологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, стоматологии.

В декабре 2017 года компания анонсировала строительство производственного комплекса по выпуску одноразовых МИ в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Объем инвестиций в проект оценивался в 500 млн рублей, оператором проекта стало юрлицо «Викамед Текнолоджиз».

По итогам 2020 года завод нарастил производство в 10 раз, выпустив 5,1 млн единиц медизделий, в том числе 4,6 млн медицинских масок. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Викамед Текнолоджиз» принадлежит Андрею Козлову, выручка предприятия в 2020 году составила 119 млн рублей, чистая прибыль – 27,1 млн рублей.