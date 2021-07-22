Novo Nordisk снизила цену на быстродействующий инсулин Фиасп

Теперь предельная зарегистрированная цена на Фиасп (инсулин аспарт) – самая низкая в России. Упаковка из пяти предварительно заполненных шприц-ручек стоит 1 448 рублей – на 0,29 рубля ниже цены упаковки дженерика «Герофарма». Теперь предельная зарегистрированная цена на Фиасп (инсулин аспарт) – самая низкая в России. Упаковка из пяти предварительно заполненных шприц-ручек стоит 1 448 рублей – на 0,29 рубля ниже цены упаковки дженерика «Герофарма».

Novo Nordisk зарегистрировала более низкую предельную цену на Фиасп, на 10% по сравнению с прежней, – до 1 448 рублей. Раньше Фиасп стоил столько же, сколько инсулин аспарт предыдущего поколения от Novo Nordisk – НовоРапид, – 1 607 рублей. Снижение стоимости в Novo Nordisk объясняют важностью ценовой доступности препарата для контроля над хроническими заболеваниями.

Зарегистрированная цена на такую же упаковку инсулина аспарт от отечественного производителя инсулинов «Герофарма» – 1 448,29 рубля. «Герофарм» в мае тоже снизил предельную цену на 1%.

Novo Nordisk начала упаковывать и выпускать в обращение Фиасп на своем заводе в Калужской области. В качестве второго этапа локализации к 2023 году планируется наладить на предприятии производство готовой лекарственной формы с субстанцией из Дании. Кроме «Герофарма», инсулин аспарт производит завод «Медсинтез», и если бы компания не взялась за локализацию, это сделало бы ее продукцию уязвимой по отношению к правилу «Третий лишний». Стоит препарат завода «Медсинтез» столько же, сколько в «Герофарме».

Фиасп – сверхбыстродействующий инсулин аспарт с добавлением вспомогательного компонента никотинамида (витамин В3). Препарат зарегистрирован в России в конце 2019 года.

Поскольку никотинамид – вспомогательное, а не действующее вещество, МНН Фиаспа, НовоРапида и его дженериков никак не различаются, а значит, при закупке инсулина аспарт может быть поставлен любой препарат. Но в конце 2020 года Novo Nordisk напомнила региональным чиновникам в сфере здравоохранения и профильным главным внештатным специалистам, что заказчики вправе по регламенту прописывать вместе с МНН закупаемого препарата и вспомогательные вещества. НМИЦ эндокринологии также в своем письме заинтересованным лицам в феврале 2020 года указывал на референтный статус препарата.