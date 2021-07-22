Минздрав отозвал регистрацию пяти препаратов

Минздрав России удовлетворил заявления двух производителей об отзыве регистрации пяти препаратов. Среди них — лиофилизированная форма одного из препаратов для диагностики туберкулеза.

В Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) размещены решения Минздрава, подтверждающие отзыв регистрации трех препаратов Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов Федерального медико-биологического агентства — ФГУП СПбНИИВС ФМБА.

Производитель решил отказаться от дальнейшего обращения на российском фармрынке одного их препаратов для диагностики туберкулеза. С 16 июня из госреестра лекарств исключен «Аллерген туберкулезный очищенный для накожного, подкожного и внутрикожного применения (очищенный туберкулин)», аллергены бактерий, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и накожного скарификационного нанесения, регистрационное удостоверение № ЛСР-001797/08 от 17.03.2008 года.

По данным ГРЛС, в портфеле производителя остался препарат на основе очищенного туберкулина в форме раствора для внутрикожного введения (регистрационное удостоверение № ЛСР-002841/07 от 21.09.2007 г.).

Также ФГУП СПбНИИВС ФМБА отозвал регистрацию у двух препаратов для лечения ожогов:

«Террилитин®», лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения 100 ПЕ и 200 ПЕ (РУ № ЛСР-009849/09 от 04.12.2009 г.);

«Метилурацил», диоксометилтетрагидропиримидин, мазь для местного и наружного применения 25 г (РУ № ЛП-001520 от 16.02.2012 г.).

Решения регулятора о прекращении действия государственной регистрации коснулись двух препаратов из группы компаний Teva:

«Пантопразол-Тева», пантопразол, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 мг и 40 мг, Плива Хрватска д.о.о., Республика Хорватия (РУ № ЛСР-001361/08 от 29.02.2008 г.);

«Такролимус-Тева», такролимус, капсулы 0,5 мг, 1 мг и 5 мг, Интас Фармасьютикалс Лтд, Индия (РУ № ЛП-000584 от 16.09.2011 г.).

Оба препарата покинут российский рынок по решению правообладателя.

Таисия Кубрина

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