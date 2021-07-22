Partners Group покупает производителя комплексных дженериков Pharmathen

Швейцарская компания Partners Group согласилась на приобретение европейской фармацевтической компании Pharmathen у международной инвестиционной компании BC Partners в рамках сделки, которая оценивает бизнес в 1,6 млрд евро ($1,36 млрд).

Partners Group нацелена на тесное сотрудничество с производителем комплексных дженериков в реализации инициатив по расширению бизнеса в Европе и на глобальном уровне. В том числе намерена оказывать компании поддержку в ускорении ее экспансии в США, гласит заявление компании.

«Мы рады партнерству с Partners Group в этой следующей главе нашего исторического роста. Инвестиции, поддержка и руководство BC Partners позволили им сыграть огромную роль в выводе компании на новый уровень в качестве мирового лидера в области разработки и доставки лекарств. При поддержке глобальной платформы Partners Group мы рассчитываем построить мощную компанию по разработке лекарственных препаратов, которая станет надежным партнером для крупнейших мировых компаний и окажет положительное влияние на жизнь людей, обеспечивая им лучшее здоровье», – прокомментировал генеральный директор компании Pharmathen Димитрис Кадис.

В диверсифицированный портфель продукции компании Pharmathen входят около 80 коммерческих продуктов, доступных для пациентов в более чем 85 странах мира.

gxpnews