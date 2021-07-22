BioNTech приобрела американскую площадку для исследований в области рака

BioNTech приобрела у одной из дочерних фирм Gilead производственную площадку и платформу для исследований. Компания будет исследовать неоантигенные Т-клеточные рецепторы солидных опухолей, которые позволяют усилить иммунный ответ организма против рака.

BioNTech заявила, что приобретает производственную площадку и платформу для исследований и разработок у дочерней фирмы американской биотехнологической компании Gilead, пишет Reuters. Издание отмечает, что таким образом производитель хочет расширить свое присутствие в Северной Америке и портфолио по методам лечения рака.

Немецкая биотехнологическая компания заявила, что покупает платформу для исследований и разработок неоантигенных Т-клеточных рецепторов солидных опухолей (TCR-Ts) и производственный завод в городе Гейтерсбург в штате Мэриленд у Kite Pharma. Т-клеточные рецепторы (TCR) представляют собой класс соединений, которые облегчают иммунным клеткам организма идентификацию и уничтожение раковых клеток.

Приобретение расширит линейку продуктов BioNTech в области индивидуализированной клеточной терапии для онкологических больных. У компании уже есть производственные мощности в немецком Идар-Оберштайне.

На них BioNTech уже производит противораковые мРНК-вакцины на основе собственных платформ CARVac (вакцина, усиливающая клетки CAR-T) и NEOSTIM. Пока что одобрены препараты CAR-T для лечения только рака крови, но солидные опухоли составляют 90% рынка, что открывает для компании перспективы.

По словам гендиректора BioNTech Угура Шахина, с приобретением TCR-платформы Kites Neoantigen компания усиливает свое присутствие в США, а также интегрирует в свои разработки неоантигенные методы лечения, основанные на TCR, которые могут усилить иммунный ответ против рака. Kite Pharma получит единовременный авансовый платеж, и ожидается, что сделка будет закрыта к концу июля 2021 года.

«Разработка индивидуализированных методов лечения рака лежит в основе нашей работы в BioNTech. Приобретение центра Kite и его индивидуализированной платформы TCR позволяет нам ускорить клиническую разработку наших методов клеточной терапии в США и двигаться в авангарде индивидуализированной клеточной терапии», — заявил Угур Шахин.

Николай Соколов

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