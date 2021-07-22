Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов антиковидных вакцин

Минпромторг и Минздрав проведут инвентаризацию объемов вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. О результатах нужно доложить в правительство до 21 июля. Из-за повышенного спроса отмечались дефицит вакцин в некоторых регионах.

На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв. Об этой работе нужно доложить в правительство до 21 июля, сообщается на портале кабмина.

На заседании координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. В связи с этим руководителям регионов рекомендовано обеспечить продолжение работы по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также губернаторам рекомендовано обеспечить контроль за тем, чтобы граждане и организации соблюдали требования Роспотребнадзора.

Мишустин отметил, что ряд коммерческих лабораторий не передают в государственные информационные системы данные о проведенных тестах в полном объеме. В результате Роспотребнадзор не видит полной эпидемиологической картины.

Чтобы решить эту проблему, потребуется внести изменения в постановление правительства о временных правилах учета информации для предотвращения распространения коронавируса. Минздраву и Минцифры поручено до 20 июля рассмотреть возможность издания такого проекта постановления.

16 июля сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил планы по выпуску российских вакцин в ближайшие месяцы. В частности, производители «КовиВака», согласно контракту, должны выпустить к декабрю 2 млн комплектов доз вакцин. Площадка «Нанолека» подключится к производству в августе, что позволит поставить дополнительные 3 млн доз вакцины к концу года.

Что касается «Спутника V», производители должны к 1 октября выпустить 57 млн комплектов доз препарата. Это почти в три раза больше, чем за предыдущие три месяца, отметил Мантуров. В целом во втором квартале поставки вакцины увеличились почти в два раза: с 11 млн до 20 млн комплектов доз, уточнил министр.

В Москве дважды приостанавливали вакцинацию препаратом «КовиВак» из-за отсутствия препарата. «ЭпиВакКороны» в столице нет с конца июня. Перебоев с вакцинацией «Спутником V» не было.

Елена Сидорова

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