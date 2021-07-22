Центр лекобеспечения закупит препарат для лечения детей с мукополисахаридозом

Для заместительной ферментной терапии пациентов с мукополисахаридозом IV типа А Центр лекобеспечения закупит препарат элосульфаза альфа.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов «Вимизим» (элосульфаза альфа) для обеспечения подопечных фонда «Круг добра» с мукополисахаридозом IV типа А.
Объявления о его закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Прием заявок заканчивается 30 июля.
– Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 55 439 208,00 руб.
Прем заявок заканчивается: 30.07.2021.
Дата и время проведения аукциона:03.08.2021 09:32.
В июне Центр лекобеспечения уже проводил аукционы на поставку элосульфаза альфа. Единственной компанией, подавшей заявки на участие в аукционах, стало АО «Фармацевтический импорт, экспорт» («Фармимэкс»).
Елена Сидорова
pharmvestnik