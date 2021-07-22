ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от COVID-19 Регулятор FDA выдал одобрение 15-валентной пневмококковой вакцине от MSD » Центр лекобеспечения закупит препарат для лечения детей с мукополисахаридозом Для заместительной ферментной терапии пациентов с мукополисахаридозом IV типа А Центр лекобеспечения закупит препарат элосульфаза альфа. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов «Вимизим» (элосульфаза альфа) для обеспечения подопечных фонда «Круг добра» с мукополисахаридозом IV типа А. Объявления о его закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Прием заявок заканчивается 30 июля. – Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 55 439 208,00 руб. Прем заявок заканчивается: 30.07.2021. Дата и время проведения аукциона:03.08.2021 09:32. В июне Центр лекобеспечения уже проводил аукционы на поставку элосульфаза альфа. Единственной компанией, подавшей заявки на участие в аукционах, стало АО «Фармацевтический импорт, экспорт» («Фармимэкс»). Елена Сидорова

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