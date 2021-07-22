Альянс фармассоциаций выступил против контроля продажи рецептурки с помощью маркировки

Альянс фармацевтических ассоциаций выступил против инициативы «СоюзФармы» контролировать продажу рецептурных лекарств с помощью маркировки.

Альянс фармассоциаций ответил (обращение есть в распоряжении «ФВ») на предложение контролировать продажу рецептурных лекарств через маркировку. Организация считает, что необходимость внесения дополнительных данных в СМДЛП приведет к очередному сбою лекобеспечения.

В альянсе убеждены, что инициатива аптечной ассоциации «СоюзФармы» может навредить фармсообществу в случае ее реализации. Ранее «СоюзФарма» предложила Минздраву отпускать Rx-препараты с фиксацией данных выписанных пациентам рецептов в системе маркировки. Пилотный проект предлагалось провести в Белгородской области, в которой уже внедрена система электронных рецептов.

Альянс назвал подобные обращения опасными, поскольку рассматриваемая инициатива не является консолидированным мнением представителей фармрынка в целом и аптечного сообщества в частности, а является мнением конкретной организации.

Его представители также отметили, что рецептурные лекарства уже являются частью системы маркировки. С 1 июля 2020 года производители лекарств не имеют права на выпуск немаркированных препаратов, а все субъекты обращения ЛП обязаны подавать сведения о движении лекарств в СМДЛП: исключений для рецептурных лекарств здесь нет, напомнили в ассоциации.

Необходимость внесения любых дополнительных данных в СМДЛП (в том числе о рецептах с отдельной нумерацией и реквизитами) приведет к очередной остановке работы аптек и вновь нарушит процесс надлежащего лекобеспечения всех групп пациентов, уверены в альянсе фармассоциаций.

Важным аргументом в организации также считают неоправданные финансовые и трудовые затраты, которые понадобятся на обновление программного обеспечения, если инициативу примут.

Руслан Мавлиханов

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