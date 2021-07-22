J&J рассматривает возможность объявить свое подразделение банкротом

Johnson & Johnson (J&J) планирует объявить банкротом свою новую фирму, на которую будут переложены долговые обязательства производителя по делу о детской присыпке, содержащей опасный для здоровья канцероген. Компания имеет долг в размере двух млрд долл.

Фармацевтический производитель Johnson & Johnson (J&J) планирует переложить на новую компанию обязательства по выплате долгов, которые были возложены на него в результате судебных исков, поданных в связи с содержанием асбеста в детских присыпках, которые могли вызывать рак. Впоследствии новая фирма объявит себя банкротом. Об этом пишет новостное агентство Reuters, ссылаясь на слова семи человек, осведомленных о ситуации.

J&J воспользуется законом штата Техас о «разделяющем слиянии», который позволяет компании разделиться на две или более организаций. Производитель сможет создать новую фирму, которая возьмет на себя все долговые обязательства по делу о детской присыпке, а затем подаст заявление о банкротстве, чтобы прекратить судебные разбирательства.

В последние годы такую же стратегию использовали несколько других компаний, столкнувшихся с обвинениями о добавлении асбеста в свою продукцию. Среди таких организаций производитель туалетной бумаги и бумажных полотенец Georgia-Pacific и фирма по изготовлению стройматериалов DBMP.

Как подчеркивается, дела о банкротстве, возбуждаемые для разрешения судебных дел, зачастую длятся годами и почти никогда не заканчиваются погашением задолженности перед истцами.

Тем не менее неизвестно, продолжит ли J&J реализацию плана по объявлению банкротства. По словам людей, знакомых с обстоятельствами дела, J&J еще не приняла окончательное решение по этому вопросу.

J&J получила судебные иски от более чем 30 тыс. людей, утверждающих, что детская присыпка производителя и другие продукты из талька содержат асбест и вызывают рак яичников и мезотелиому. Компания прекратила продажу детской присыпки в США и Канаде в мае 2020 года, а в июне этого года Верховный суд США отклонил прошение J&J о пересмотре решения суда штата Миссури, обязавшего компанию выплатить ущерб в размере 2 млрд долларов пострадавшим.

Владимир Заболотских

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