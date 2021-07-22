ФАС не обнаружила нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в правительство доклад, в котором указывается, что нарушений ценообразования частными лабораториями при проведении ПЦР-тестов не найдено. Служба начала отслеживать ситуацию на этом рынке с конца июня.

ФАС России исследовала информацию о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 в российских частных лабораториях и компаниях и не нашла нарушений ценообразования. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. Доклад о проделанной работе направлен в Правительство России.

В ФАС подчеркнули, что требования по ПЦР-тестированию изменены Роспотребнадзором: ведомство отменило обязанность двукратной сдачи тестов для россиян, прибывших из-за рубежа, а также необходимость сдачи тестов для переболевших и вакцинировавшихся. В службе указали, что это должно снизить затраты граждан на проведение тестов минимум вдвое.

В конце июня ФАС сообщила, что будет следить за изменением цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19. О необходимости обратить внимание на сроки выполнения тестов и их стоимость говорил на одном из заседаний правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что частные лаборатории повышают цены на ПЦР-тесты и увеличивают сроки выдачи результатов. Она попросила, чтобы глава кабмина поручил Роспотребнадзору и ФАС проконтролировать ситуацию на рынке.

Григорий Дубов

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