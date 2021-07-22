Сбербанк предложил Москве провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Правительство Москвы и Сбербанк выступили с единым предложением провести в столице эксперимент по дистанционной продаже лекарств. Это сможет снизить число очных обращений в аптеки в условиях пандемии, уверены авторы письма.

Глава Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин обратились к Правительству России с предложением о проведении в столице эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Как считают авторы обращения, эксперимент улучшит контроль движения лекарств, а также сократит число походов в аптеки в условиях пандемии. Для оформления заказа необходимо будет представить уникальный номер рецепта или его QR-код.

В случае, если инициативу поддержат, планируемая дата начала эксперимента длиной в год — 1 января 2022 года. Его проведение уже согласовано с вице-премьером Татьяной Голиковой, отмечено в обращении.

О возможном проведении подобного эксперимента стало известно еще в июне. Тогда Минэкономразвития подготовило поправки в закон, которые позволят Москве, Подмосковью и Белгородской области заняться онлайн-продажей рецептурных лекарств.

При этом к дистанционной продаже не допускаются наркотические, психотропные и сильнодействующие лекарства, а также препараты, содержащие более 25% этилового спирта, следует из поправок в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств».

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik