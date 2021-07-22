ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от COVID-19

Клинические испытания I и II фаз вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России стартовали 19 июля. В них поучаствуют 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Минздрав России выдал ФМБА разрешение на проведение клинических исследований I и II фаз субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики COVID-19. Об этом сообщается на сайте агентства.

В исследованиях будут участвовать 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцину разработал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Препарат создан на новой технологической платформе, его цель — развитие клеточного иммунитета, в качестве мишени он использует консервативные белки вируса, которые меньше всего подвержены мутациям.

Доклинические исследования вакцины успешно завершились в июне, ученые сообщили, что испытания доказали безопасность, иммуногенность и протективность препарата.

Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным в марте 2021 года рассказала о разработке агентством вакцины, которая влияет на белковые компоненты вируса и вызывает развитие клеточного иммунитета. Тогда же она сообщила, что ФМБА в скором времени завершит первую фазу клинических исследований препарата «Мир 19», основанном на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса.

Минздрав зарегистрировал препарат «Лейтрагин» для комплексной терапии в лечении коронавируса в июне 2021 года. Регистрационное удостоверение получил Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России. Патент на препарат в августе прошлого года выдали группе ученых, среди авторов разработки указывалась и Вероника Скворцова.

Во время испытаний препарата ученые установили, что он способен предотвращать или смягчать цитокиновый шторм – тяжелое осложнение у больных COVID-19. В декабре 2020 года на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Скворцова сообщала о прохождении последней стадии регистрации «Лейтрагина».

Григорий Дубов

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