Росздравнадзор и Фармакопея США продлили действие меморандума о взаимопонимании на три года

Росздравнадзор и Фармакопейная конвенция США (The United States Pharmacopeia, USP) продлили действие меморандума о взаимопонимании еще на три года. С 2009 года обе организации вместе проводят научно-практическую работу, организуют стажировки и курсы для сотрудников лабораторий, обмениваются опытом.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подписала дополнение, продлевающее действие меморандума о взаимопонимании между федеральной службой и Фармакопейной конвенцией США на три года. Об этом говорится на сайте Росздравнадзора. Впервые стороны заключили меморандум в 2009 году.

Согласно документу, Росздравнадзор и Фармакопея США обмениваются опытом и вместе организовывают научно-практическую работу, проводят стажировки специалистов и курсы фармакопейного образования для сотрудников лабораторий по контролю качества лекарств. Лаборатории Росздравнадзора проходят аудит ANAB на соответствие международным стандартам ISO 17025.

В России в 2018 году опубликовали XIV издание Государственной фармакопеи – сборника стандартов и положений, определяющих показатели качества выпускаемых в стране лекарственных субстанций и изготовленных из них препаратов. В издание вошли 319 общих фармакопейных статей и 661 фармакопейная статья. Они регламентируют методы анализа и определения фармацевтико-техноголических показателей лекарственных форм, описывают различные фармацевтические субстанции и лекарственные препараты различного происхождения.

Фото: roszdravnadzor.gov.ru

Григорий Дубов

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