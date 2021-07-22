Novartis превзошла ожидания финансовых аналитиков во II квартале

Согласно финансовому отчету Novartis за II квартал 2021 года, компания заработала почти 13 млрд долл. с продажи своей продукции, что на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Особо прибыльными оказались препараты от рака и такие лекарственные средства, как Cosentyx, Entresto и Zolgensma.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis опубликовала финансовый отчет за II квартал текущего года, сообщив о чистом доходе в размере 2,9 млрд долл., что больше на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая выручка с продажи продукции при этом составила 12,96 млрд долл., увеличившись на 14% по сравнению с предыдущим годом.

Финансовые показатели превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит, прогнозировавших общую прибыль в размере 12,5 млрд долл. Прогнозы чистой прибыли на акцию в 1,52 долл. также не оправдались. Чистый доход с одной акции достиг в этом квартале отметки в 1,66 долл.

«Novartis продемонстрировала отличные результаты во II квартале благодаря темпам продаж наших ключевых растущих брендов, в том числе Cosentyx, Entresto, Zolgensma, портфелю препаратов для лечения онкологических заболеваний и выходу в свет Kesimpta, продажи которого продолжает ускоренно расти», — заявил генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан.

Выручка с продаж противоопухолевых лекарств составила 3,9 млрд долл. Это на 11% больше, чем во II квартале 2020 года. Продажи препарата от различных видов псориаза и артрита Cosentyx принесли компании 1,2 млрд долл., что на 24% больше, чем в прошлом году. Рост доходов с продаж более чем на 50% был отмечен у препарата Entresto, показанного для пациентов с сердечной недостаточностью, и Zolgensma для лечения спинальной мышечной атрофии.

Фармацевтический производитель отметил, что спрос на лекарства постепенно возвращается к доковидному уровню, тем не менее влияние пандемии до сих пор отражается на доходах в некоторых областях фармбизнеса. Предполагается, что во второй половине года будут сняты ограничения на распространение продукции, что облегчит ее реализацию.

Владимир Заболотских

pharmvestnik