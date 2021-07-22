Россия готова предоставить ЕС до 5 тысяч доз вакцины от COVID-19 для животных

Россия готова бесплатно предоставить странам ЕС в рамках научных исследований порядка 5 тысяч доз вакцины для того, чтобы европейские специалисты убедились в эффективности вакцины.

Россия готова бесплатно предоставить Евросоюзу до 5 тысяч доз вакцины от коронавируса для пушных зверей и научное сопровождение, сообщила РИА «Новости» советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Россия в марте зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных «Карнивак-Ков». Ее разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). После сообщения о регистрации директор Института сельского хозяйства Польши Моника Пшеворска заявила агентству, что польские заводчики пушных животных очень заинтересованы в препарате.

«На сегодняшний день Россия готова предоставить в рамках научных исследований порядка 5 тысяч доз вакцины на бесплатной основе для того, чтобы наши европейские коллеги убедились в эффективности вакцины», — сказала Мелано.

Она заявила о готовности научно сопровождать и всячески содействовать продвижению вакцины на европейском рынке.

Накануне во время российско-польской видеоконференции замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных Александр Кононов рассказал, что разработанная в России вакцина от коронавируса для животных безопасна как для человека, так и для окружающей среды. «Вакцина содержит инактивированный антиген, который полностью блокирует возможность распространения вируса в организме пушного зверя», — сказал он.

Кононов отметил, что продолжительность иммунитета после введения вакцины составляет не менее шести месяцев.

В июне заведующая лабораторией профилактики болезней мелких домашних животных ФГБУ «ВНИИЗЖ» Татьяна Галкина говорила, что после вакцинации норок вакциной «Карнивак-Ков» иммунитет к заболеванию передается и новорожденным детенышам этих пушных зверей.

«В связи с регистрацией случаев заболевания животных COVID-19 во многих странах мира вакцину, разработанную ФГБУ «ВНИИЗЖ», планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к «Карнивак-Ков» проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура», – сообщал Россельхознадзор в марте после регистрации вакцины.

Елена Сидорова

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