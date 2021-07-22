Голикова заявила о поступлении больше 67 млн доз вакцин против COVID-19 до октября

В гражданский оборот до октября поступит свыше 67 млн доз вакцин против коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. На данный момент 11 регионов лидируют по числу вакцинированных на 100 тыс. человек, еще 17 субъектов в скором времени достигнут коллективного иммунитета на уровне 60%.

В гражданский оборот в июле — сентябре поступит более 67 млн доз вакцин против COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы государства Владимира Путина с членами правительства. Достижение коллективного иммунитета позволит перейти к вакцинации россиян от коронавируса раз в год, сказала она.

Сейчас 17 регионов близки к достижению коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 60%. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Карелия, Алтай, Чукотка, ЯНАО, Коми, Якутия, Бурятия, Калмыкия, Тува.

Лидерами по числу вакцинированных на 100 тыс. населения стали Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области, Хакасия, Мордовия, Адыгея, Чечня.

Заболеваемость коронавирусом растет в 67 регионах, но снижается в 10 регионах, хотя в последнее время темп вакцинации в стране увеличился почти вдвое, сообщила вице-премьер. По ее словам, к 1 ноября коллективный иммунитет в России может достигнуть 80%. Сейчас 33,6 млн граждан получили одну дозу вакцины от COVID-19, полностью привиты 22,6 млн человек. Большинство вакцинированных – это россияне старше 60 лет (31,4%), меньше всего привито граждан в возрасте от 18 до 29 лет.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко также заявил, что случаи заболевания коронавирусом среди привившихся россиян старше 60 лет единичны. Сейчас медпомощь получают 889 тыс. человек с COVID-19 или с подозрением на коронавирус, из них 77% находятся в амбулаторных условиях. Резервный фонд по койкам составляет 18,5%, добавил министр.

Григорий Дубов

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