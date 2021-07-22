J&J вернула позиции на рынке во II квартале

Доходы компании Johnson & Johnson за II квартал оказались выше прогнозов аналитиков. Фармацевтическое подразделение компании увеличило продажи на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а медицинское — на 62%.

Фармацевтическое подразделение J&J, которое ответствененно за разработку однодозовой вакцины против COVID-19, во II квартале 2021 года принесло компании 12,59 млрд долл. дохода, что на 17,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете компании.

Подразделение потребительских товаров компании, которое производит такие продукты, как средство для умывания Neutrogena и Listerine, принесло доход в 3,7 млрд долл., что на 13,3% больше, чем годом ранее. Подразделение медицинского оборудования принесло 6,9 млрд долларов, что на 62,7% больше, чем в прошлом году. Доходы этого сегмента сильно пострадали в 2020 году, поскольку пандемия вынудила больницы отложить плановые операции.

Скорректированная прибыль составила 2,48 долл. на акцию против ожидаемых аналитиками 2,27 долл. Выручка оказалась на уровне 23,31 млрд долл. против ожидаемых 22,21 млрд долл.

Johnson & Johnson также заявила, что планирует продать вакцину против COVID-19 на 2,5 млрд долл. в этом году, даже несмотря на растущие опасения по поводу ее эффективности против вариантов коронавируса. Мировые продажи вакцины в этом квартале составили 164 млн долл.

Финансовые результаты были опубликованы после того, как новое исследование показало, что вакцина J&J намного менее эффективна против «Дельта» и «Лямбда» вариантов коронавируса, чем против исходного вируса. Исследователи теперь предполагают, что реципиентам J&J может потребоваться бустерная доза.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, на штамм «Дельта», доминирующий в США, в настоящее время приходится 83% заражений в стране.

Николай Соколов

pharmvestnik