Во Вьетнаме произведена первая партия вакцины «Спутник V»

РФПИ и вьетнамская компания Vabiotech объявили о производстве пробной партии российской вакцины «Спутник V». В этой стране вакцина была одобрена 23 марта.

Первые валидационные образцы, отобранные из произведенной партии, будут отправлены в Центр им. Гамалеи для контроля качества, сообщает РФПИ. «Спутник V» получил одобрение Минздрава Социалистической Республики Вьетнам 23 марта 2021 года.

«Спутник V» зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, что составляет почти половину населения мира. Данные, полученные регулирующими органами ряда стран во время вакцинации населения, включая Аргентину, Сербию, Бахрейн, Венгрию, Мексику, ОАЭ, Филиппины и другие, демонстрируют, что вакцина является безопасной и эффективной.

В начале июля сообщалось, что индийская Morepen Laboratories и мексиканская Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México произвели тестовые партии вакцины «Спутник V». Они будут направлены в Центр им. Гамалеи для контроля качества.

Елена Сидорова

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