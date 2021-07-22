Американские дистрибьюторы выплатят штату Нью-Йорк 1,18 млрд долл. за опиоидный кризис

Три крупнейших американских лекарственных дистрибьютора договорились о выплате 1,18 млрд долл. в ходе судебного разбирательства со штатом Нью-Йорк и двумя его округами по поводу эпидемии опиоидной зависимости в США.

По словам окружного прокурора штата Нью-Йорк, три крупнейших американских лекарственных дистрибьютора согласились в ходе судебного разбирательства выплатить до 1,18 млрд долл. для урегулирования претензий штата и двух его крупнейших округов по поводу их роли в национальной опиоидной эпидемии, пишет Reuters.

Сделка с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс и округами Нассау и Саффолк была заключена через три недели после начала первого судебного процесса присяжных. По нему компании обвинялись в получении прибыли от вызывающих привыкание обезболивающих опиоидов. Округа штата заявили, что деньги пойдут на программы улучшения психического здоровья и лечения от наркозависимости.

«Хотя никакие деньги никогда не компенсируют миллионы развившихся зависимостей, сотни тысяч смертей или жертвы бесчисленных регионов, разоренных опиоидами, средства будут иметь жизненно важное значение для предотвращения любых будущих бедствий», — сказала Джеймс.

Также ожидается, что об общенациональном регулировании будет объявлено на этой неделе. Ведущий переговорщик юристов городов и округов Джо Райс сообщил репортерам, что стороны «близки» к завершению сделки.

Генеральные прокуроры 10 штатов, включая Теннесси, Техас, Пенсильванию и Северную Каролину, в совместном заявлении 20 июля сообщили, что их «переговоры идут хорошо и, возможно, близятся к завершению».

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с 1999 по 2019 год в США от передозировки опиоидами умерло около 500 тыс. человек. CDC на прошлой неделе сообщили, что предварительные данные показали, что 2020 год стал рекордным по общему количеству смертей от передозировки этими препаратами — 93,3 тыс. человек, что на 29% больше, чем годом ранее.

Николай Соколов

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