Исследование показало снижение эффективности вакцины J&J против «Дельта» и «Лямбда» штаммов

В ходе исследования, проведенного Нью-Йоркским университетом, было обнаружено, что эффективность препарата компании Johnson & Johnson (J&J) была сильно ниже против «Дельта» и «Лямбда» вариантов коронавируса, чем против его первоначального штамма. Исследователи считают, тем, кто был привит вакциной производителя, понадобится дополнительная доза. Кроме того, FDA стоит пересмотреть свои рекомендации.

Вакцина от COVID-19 компании Johnson & Johnson (J&J) оказалась гораздо менее эффективна против «Дельта» и «Лямбда» штаммов SARS-CoV-2, чем против первоначального варианта коронавируса. Об этом сообщает новостное издательство New York Times со ссылкой на исследование, проведенное Нью-Йоркским университетом.

По словам авторов исследования это не означает, что людям больше не стоит прививаться препаратом J&J. Однако 13 млн американцам, уже успевшим получить однокомпонентную вакцину производителя, скорее всего потребуется ввести вторую дозу. Лучше всего, если это будет одна из мРНК-вакцин, разработанных Pfizer/BioNTech или Moderna.

В то же время менее крупное исследование, проведенное при финансовой поддержке J&J в начале этого месяца, утверждает обратное. Его результаты говорят о том, что однодозовый препарат имеет высокую эффективность против варианта «Дельта» даже через восемь месяцев после получения пациентом прививки. Пресс-секретарь компании Сима Кумар сообщила, что результаты исследования Нью-Йоркского университета не представляют полной информации об иммунной защите вакцины производителя.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США заявило, что тем, кто полностью прошел вакцинацию, не нужно получать дополнительную дозу прививки. Тем не менее руководитель исследования Натаниэль Ландау отметил, что новые данные должны побудить FDA пересмотреть свои рекомендации.

Владимир Заболотских

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