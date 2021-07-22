Песков заявил о постоянном расширении производства антиковидных вакцин

Работа над расширением производства вакцин от коронавируса ведется постоянно, но это невозможно сделать моментально, заявил Дмитрий Песков. Конкретные вакцины будут в приоритетном порядке распределены для тех граждан, которые уже получили первый компонент.

Конкретные российские вакцины от коронавируса будут в приоритетном порядке распределены для тех граждан, которые уже получили первый компонент. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

20 июля в Москву поступило 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Однако столичный департамент здравоохранения сообщил , что поступившей вакцины хватит только для вакцинации вторым компонентом тех жителей, которые уже ранее сделали первую прививку этим препаратом.

«Таким образом, полученный объем полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города», – сообщается на сайте департамента.

«[Кремлю] известно [про то, что не все вакцины периодически в равной степени доступны населению], что существует определенный график производства [вакцин], график поставок, распределение по регионам. Очевидно, что те, кто сделали первую прививку, должны через три недели сделать вторую прививку, нельзя дольше ждать. Приоритет, конечно, для них», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Работа над расширением производства вакцин в РФ ведется постоянно, но процесс идет поступательно, это невозможно сделать моментально, отметил Песков.

В Москве вакцинация «ЭпиВакКороной» остановилась в начале июля из-за того, что препарат закончился в московских пунктах вакцинации.

Фото: Пресс-служба Правительство Новосибирской области

Елена Сидорова

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