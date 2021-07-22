РАНХиГС и фармкомпании подготовят предложения по изменениям системы госзакупок

Организаторы платформы «Эффективное здравоохранение» совместно с фармкомпаниями проанализируют регуляторные практики зарубежных стран. После этого планируется представить предложения по совершенствованию российской системы госзакупок и вывода на рынок воспроизведенных препаратов. Завершить исследование планируют к концу года.

Платформа «Эффективное здравоохранение» запускает проект, по итогам которого авторы планируют представить рекомендации по совершенствованию системы государственных закупок и вывода дженериков и биоаналогов на российский рынок. Об этом «ФВ» рассказал исполнительный директор платформы Александр Плакида. По его словам, разработанные в том числе с участием регуляторов предложения в конечном итоге будут вынесены на обсуждение в рамках Рабочих групп по совершенствованию лекобеспечения.

«Эффективное здравоохранения» – это интерактивная площадка, созданная для разработки и координации проектов в сфере здравоохранения. Ее организаторами являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и АО «Альянс Консалтинг». Участники платформы — представители федеральной и региональной власти, законодательный власти, индустрии, научного и пациентского сообществ.

«Мы инициируем проект, в рамках которого проведем анализ лучших мировых регуляторных практик стран и союзных объединений с целью подготовки предложений по совершенствованию системы в России», — сообщил Плакида.

Проект будет реализован при поддержке фармацевтических компаний Sandoz, STADA и Teva.

Он пройдет в два этапа. Для начала будет проведено исследование, в котором эксперты проанализируют требования регуляторов, а также этапы и процедуры, необходимые для вывода на рынок воспроизведенных препаратов в пяти странах: Австрии, Франции, Канаде и Южной Корее, а также России. К тому же в исследовании будут рассмотрены процессы вывода препаратов на рынки Евросоюза и ЕАЭС.

Плакида отметил, что в список стран для исследования вошли государства, регуляторика которых относительно схожа с российской и не противоречит ей. Так, например, США не вошли в исследование, так как там слишком специфичная и непохожая на российскую система лекарственного возмещения, уточнил собеседник.

На втором этапе авторы проекта планируют выработать предложения по регуляторным изменениям, которые позволят совершенствовать систему госзакупок и процесс вывода на рынок дженериков и биоаналогов. Результаты планируют представить в декабре 2021 года.

В завершение проекта организаторы предлагают обсудить предложения, которые будут получены по итогам исследования, с представителями федеральных органов исполнительной и законодательной власти, научного, экспертного и пациентского сообществ, а также производителями лекарственных препаратов. Их экспертные рекомендации по внедрению международного опыта в российскую регуляторную практику будут учтены в рамках проекта.

Маргарита Грошева

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