Подконтрольный АФК «Система» фонд вложился в индийского разработчика приложения для ЗОЖ

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema Asia Fund, специализирующийся на инвестициях в высокотехнологичные компании Индии и Юго-Восточной Азии, вместе с партнерами вложил $75 млн в индийского разработчика приложения для фитнеса HealthifyMe. Об этом сообщается на сайте АФК. Помимо фонда, инвесторами стали американские компании LeapFrog и Khosla Ventures и другие. Венчурный фонд АФК «Система» Sistema Asia Fund, специализирующийся на инвестициях в высокотехнологичные компании Индии и Юго-Восточной Азии, вместе с партнерами вложил $75 млн в индийского разработчика приложения для фитнеса HealthifyMe. Об этом сообщается на сайте АФК. Помимо фонда, инвесторами стали американские компании LeapFrog и Khosla Ventures и другие.

Приложение разработано в 2012 году и в настоящее время является одним из самых популярных в Индии в сфере здорового образа жизни. С момента основания общая сумма инвестиций в проект составила $100 млн. Кроме Индии, сервис работает в Малайзии и Сингапуре – на эти страны приходится почти 25% выручки.

Привлеченные от инвесторов средства предназначены в том числе для расширения присутствия в Индии и Юго-Восточной Азии, покупки нескольких стартапов в области цифрового здравоохранения и фитнеса. Планируется выход на рынки Северной Америки. Кроме того, компания собирается развивать собственные ИИ-решения и увеличить штат разработчиков.

«Пандемия коронавируса усилила стремление потребителей к осознанному отношению к своему здоровью, профилактике заболеваний и поддержанию хорошей физической формы. На этом фоне мировой рынок цифровых решений для поддержания здорового образа жизни, снижения веса и контроля хронических заболеваний существенно увеличился», – заявил управляющий партнер Sistema Asia Fund Андрей Теребенин.

Приложение рассчитано на широкий круг пользователей – их уже 25 млн в 300 городах Индии. Сервис помогает контролировать вес за счет доступа к занятиям с тренером и использования ИИ-решения для составления персональных планов питания. Всего на платформе работает около 1,5 тысячи тренеров.

В мае 2021 года АФК «Система» объявила о создании собственного оператора в сфере государственно-частного партнерства под брендом «Системные концессии». По данным источников Vademecum, к 2024 году в компании рассчитывают нарастить портфель проектов до 300 млрд рублей, из которых 15% – в сфере медицины и здравоохранения.

Основанный в 2015 году Sistema Asia Fund осуществляет венчурные инвестиции в высокотехнологичные компании на различных стадиях роста на рынках Индии и Юго-Восточной Азии. В портфеле фонда такие компании, как ANSR (услуги ведущим международным компаниям по ускорению их цифровой трансформации на базе Глобальных центров обслуживания), Infra.Market (маркетплейс строительных материалов), Licious (интернет-торговля мясом и рыбой), Rebel Foods (онлайн-сервис по доставке еды), Uniphore (распознавание речи на основе искусственного интеллекта), Lendingkart Technologies (финтех-стартап в сфере финансирования оборотного капитала для малых и средних предприятий), HealthifyMe (мобильное приложение о здоровье и фитнесе) и другие.