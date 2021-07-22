FDA одобрило препарат компании Albireo для лечения зуда при ПСВХ

Американская биотехнологическая компания Albireo, специализирующаяся на средствах от заболеваний печени, приступила к выпуску нового препарата Bylvay после его одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщает FiercePharma. Это первое средство от зуда у пациентов с прогрессирующим семейным внутрипеченочным холестазом, получившее одобрение американского и европейских регуляторов.

Аналитики Evaluate Pharma прогнозируют, что к 2026 году препарат может принести компании почти $300 млн. Albireo, дочерняя компания AstraZeneca, также тестирует препарат при атрезии желчных путей и синдроме Аладжиля.

ПСВХ — редкое, прогрессирующее и опасное для жизни заболевание, которое начинается в раннем детстве и затрагивает многие тысячи пациентов во всем мире. По данным Albireo, зуд является наиболее частым проявлением болезни и приводит к «серьезному снижению качества жизни». Другие подходы к лечению ПСВХ включают хирургические процедуры, такие как пересадка печени. Без нее многие пациенты не доживают до 30 лет.

FDA одобрило Bylvay на основе испытаний фазы III, показывающих, что препарат может помочь облегчить зуд и снизить наличие желчи в сыворотке крови пациентов. Пока не известно, может ли он снизить потребность в трансплантации печени.

gxpnews