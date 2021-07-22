В Чили одобрили экстренное применение «Спутника V»

Медицинский регулятор Чили разрешил экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Однако ведомству потребуется дополнительная информация об иммуногенности препарата.

Институт общественного здравоохранения Чили (ISP Chile) выдал разрешение на экстренное использование российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщается на странице чилийского медрегулятора в Twitter. «Спутник V» стал шестой вакциной, одобренной для применения в республике, вместе с препаратами Pfizer, CoronaVac, CanSino, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Директор института Хериберто Гарсия заявил, что вакцина безопасна и ее эффективность составляет 91,6% после введения второй дозы, однако ведомству потребуется дополнительная информация, касающаяся иммуногенности препарата.

Он отметил, что «Спутник V» имеет очень хорошую стабильность, от двух до восьми степеней хранения». Говоря о побочных эффектах вакцины, о которой заявляли представители Мексики и Аргентины, Гарсия подчеркнул, что «сообщений, вызывающих озабоченность [по этому вопросу], не поступало». В начале июля президент Чили Себастьян Пиньера заявлял, что республика планирует закупить «Спутник V».

В мае в ISP Chile сообщали, что не нашли доказательство того, что «Спутник V» имеет какие-либо проблемы с безопасностью. Тогда институт запрашивал у российских разработчиков дополнительную информацию о наличии в вакцине «способных к репликации аденовирусов».

Григорий Дубов

pharmvestnik