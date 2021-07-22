Ученые США создали новый препарат для лечения рака груди

Американские ученые разработали новый препарат ErSO, чтобы лечить рак молочной железы. В журнале Science Translational Medicine опубликовали статью о нем.

С помощью ErSO специалистам удалось ликвидировать 95-100% раковых клеток в мышиных моделях рака. Этот препарат выявляет рецепторы эстрогена раковых клеток и вызывает нарушения сигнального пути эстрогена. Из-за этого клетки гибнут, и исчезают метастазы в разных органах.

Как отмечается, если после лечения уцелели хотя бы несколько клеток рака груди, в течение нескольких месяцев опухоль может возникнуть вновь. Однако препарат, который создали ученые под руководством Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, способен ликвидировать повторно появившийся рак и метастазы в таких органах, как легкие, кости, печень и мозг. Именно из-за них чаще всего умирают при раке груди.

Авторы намерены выяснить, насколько ErSO эффективен против других несущих рецепторы эстрогена видов раковых клеток.

gxpnews