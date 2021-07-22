Выручка Biogen во II квартале сократилась на 25%

Выручка биотехнологической компании Biogen во II квартале 2021 года снизилась на 25% до $2,8 млрд в годовом выражении, сообщает фармпроизводитель. Чистая прибыль сократилась почти в три раза до $448 млн.

Выручка от продаж препарата для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm составила $2 млн, «Спинразы» — $500 млн. Выручка от продажи средств от рассеянного склероза сократилась на 24% до $1,8 млрд.

«Мы довольны результатами нашей производственной деятельностью во II квартале», — отметил генеральный директор компании Мишель Вунацос, добавив, что Biogen «теперь имеет первый одобренный препарат для лечения определяющей патологии болезни Альцгеймера».

Ранее сообщалось, что Biogen рассматривает возможность корректировки цены на терапию для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm. Цена на препарат может быть снижена, если средство будут принимать больше людей, чем планировалось.

7 июня FDA одобрило разработанный Biogen препарат адуканумаб для людей с болезнью Альцгеймера, от которой страдают около 35 млн человек в мире. Это первое лекарство для пациентов с болезнью Альцгеймера, одобренное в США с 2003 года.

Биотехнологическая компания заявляла, что ее анализ данных показал, что у пациента улучшается память и другие показатели познавательных способностей, а также способности функционировать, правда это касается приема высоких доз препарата.

gxpnews