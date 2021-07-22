Мишустин поручил направить 300 млн рублей на закупку медоборудования для больниц Свердловской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Свердловскую область поручил Минздраву и Минфину РФ до 13 августа проработать вопрос о выделении 70 млн рублей на дооснащение Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №1 Екатеринбурга. Еще 230 млн рублей необходимо направить на закупку медоборудования для Областной детской клинической больницы.

Мишустин посетил поликлинику ЦГКБ №1 5 июля 2021 года. Отделение было открыто 1 марта, оно может принимать 560 человек в смену. К поликлинике прикреплено около 90 тысяч человек. В штате медицинского учреждения 419 сотрудников, в том числе 70 врачей.

Областная детская клиническая больница была открыта в 1957 году. Это крупный детский многопрофильный больничный комплекс площадью 71 415 кв. м на 727 коек. Ежегодно в медучреждении выполняется 3,5 тысячи хирургических операций, более 18 тысяч детей и 6,5 тысячи женщин получают лечение в стационаре.

По итогам поездки в регион премьер поручил Минфину, Минздраву и Минэкономразвития предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 млрд рублей на проектирование и строительство медицинского кластера в Екатеринбурге. Минздраву также необходимо заключить соглашение с властями Свердловской области о проведении работ по созданию проекта и строительству научно-исследовательского института охраны материнства, который станет участником кластера. Это следует сделать до 1 октября. Отмечается, что суммарный объем инвестиций в создание медкластера оценивается в 30 млрд рублей, срок реализации – пять-шесть лет.

Михаил Мишустин в составе правительственной делегации уже побывал более чем в десяти регионах страны. Как правило, почти в каждом субъекте премьер посещает различные медучреждения, после чего появляются тематические поручения о финансовой помощи этим клиникам. Например, распоряжением №1933-р от 15 июля 2021 года Мишустин выделил из резервного фонда правительства 249,9 млн рублей на закупку дополнительного медицинского оборудования для Республиканского перинатального центра в Грозном.

Средства пойдут на закупку дополнительных аппаратов ИВЛ, КТ и МРТ для новорожденных, а также транспортный инкубатор для перевозки детей. Кроме того, перинатальный центр получит рентгеновские аппараты, систему плазмообмена и анализаторы для проведения пренатального и неонатального скрининга.