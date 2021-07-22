СМИ сообщили о намерении Аргентины разорвать контракт на поставки «Спутника V»

Советник президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство РФПИ, что контракт на покупку вакцины «Спутник V» находится «под угрозой официального разрыва» из-за задержек в поставках.

Советник президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за задержек в поставках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикацию в газете Nacion, которая получила в свое распоряжение письмо Никколини первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману.

«Мы все еще не получили 18 734 185 доз (5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента). Мы все еще ждем график поставок в июле <…> В какой-то момент мы могли рассмотреть возможность получить больше доз первого компонента, чем второго, или другие варианты, но сейчас нам срочно требуется партия второго компонента. На данный момент контракт находится под угрозой официального разрыва», — говорится в письме. Как утверждает Никколини, «ситуация критическая».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной «Спутник V» будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения.

РФПИ ранее сообщал, что интервал между введением первой и второй доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в некоторых странах может быть увеличен с трех недель до полугода. Представитель РФПИ привел данные исследования Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину, отметив, что увеличение интервала между двумя дозами обеспечивает лучший иммунный ответ и не связано с поставками «Спутника V» за рубеж. По его словам, РФПИ уведомило об этом всех иностранных партнеров.

Елена Сидорова

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