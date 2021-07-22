Китай отклонил предложение ВОЗ по дальнейшему изучению происхождения коронавируса

Китай отклонил план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по второму этапу расследования происхождения коронавируса, пишет Reuters. В этом месяце ВОЗ предложила провести второй этап исследований происхождения коронавируса в Китае, включая аудит лабораторий и рынков в городе Ухань, призывая власти КНР обеспечить прозрачность исследования. При этом организация не исключает гипотезу, согласно которой вирус распространился из китайской лаборатории.

«Мы не примем такой план отслеживания происхождения [SARS‑CoV‑2], поскольку он в некоторых аспектах игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке», — заявил журналистам зам.министра Национальной комиссии здравоохранения Китая (NHC) Цзэн Исинь.

Цзэн сказал, что он был ошеломлен, когда впервые прочитал план ВОЗ, поскольку он включает гипотезу о том, что нарушение Китаем лабораторных протоколов привело к утечке вируса из лаборатории во время испытаний.

Ранее в июле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что расследование причин пандемии COVID-19 в Китае замедляется из-за отсутствия доступа к необработанным данным в первые дни распространения вируса. Комментируя это, Цзэн подтвердил позицию Китая, согласно которой некоторые данные не могут быть переданы полностью из соображений конфиденциальности. «Мы надеемся, что ВОЗ серьезно рассмотрит соображения и предложения китайских экспертов и действительно отнесется к отслеживанию происхождения вируса COVID-19 как к научному вопросу и избавится от политической ангажированности», — сказал Цзэн.

«Мы считаем, что утечка в лаборатории крайне маловероятна и нет необходимости вкладывать больше энергии и усилий в этом отношении», — ранее заявлял представитель Китая в объединенной группе экспертов ВОЗ Лян Ваньнянь. По его словам, следует проводить больше исследований на животных, особенно в странах с популяциями летучих мышей.

Однако Лян сказал, что гипотезу лабораторной утечки нельзя полностью сбрасывать со счетов, но предположил, что при наличии доказательств другие страны могут изучить возможность утечки из своих лабораторий.

Николай Соколов

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