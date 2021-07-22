Россия выступает за унификацию подходов к вакцинам в глобальном масштабе

Россия выступает за сотрудничество стран по вакцинам от коронавируса и за унификацию подходов к таким препаратам в глобальном масштабе, заявил Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин является сторонником унификации подходов к вакцинам в мировом масштабе и призывает зарубежных коллег не делить пандемию на «свою» и «чужую». Об этом заявил журналистам 22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент в целом является сторонником унификации подходов [к вакцинам в мировом масштабе]. Потому что сейчас, как он сказал вчера, все действуют по своим собственным трекам, это вовсе не ведет к повышению эффективности наших общих усилий. Поэтому да, мы сторонники диалога и сторонники нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе», — сказал Песков. (Цитата по ТАСС.)

21 июля Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что с трудом понимает своих иностранных коллег, которые делят пандемию на «свою» и «чужую».

«Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою и чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются, безусловно, безопасными и эффективными. Надеюсь, что мы сможем все-таки организовать эту работу совместно, потому что отдельно бороться — это бессмысленно», — заявил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании, что в России вакцинировано 33,6 миллиона человек первым компонентом и 22,6 миллиона человек из них получили оба компонента.

По ее словам, правительство ставит задачу достичь коллективного иммунитета на уровне не менее 80% к 1 ноября 2021 года.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

pharmvestnik