Производитель Da Vinci отчитался о росте выручки на 72% по сравнению со вторым кварталом 2020 года

За второй квартал компания отгрузила 328 хирургических систем Da Vinci против 178 годом ранее, в том числе 108 систем, поставленных на условиях операционной аренды. В общей сложности число инсталлированных Da Vinci достигло 6 335 по состоянию на 30 июня 2021 года.
Увеличение выручки во втором квартале было обусловлено ростом числа процедур и размещения систем Da Vinci. Так, денежный поток от продаж расходных материалов и комплектующих увеличился на 73% – до $796 млн по сравнению с $461 млн во втором квартале 2020 года. Выручка от поставки самих роботов достигла $440 млн против $261 млн в аналогичном периоде прошлого года.
Чистая прибыль во втором квартале 2021 года составила $517 млн. «Мы довольны ростом процедур и финансовыми результатами во втором квартале, которые отражают как потребность в высококачественных минимально инвазивных процедурах, так и возвращение к хирургическим операциям, отложенным во время пандемии», – сообщил генеральный директор Intuitive Surgical Гэри Гутхарт.
Робот-хирург Da Vinci был разработан в 1980-х годах для оказания медицинской помощи раненым на поле боя по заказу военной индустрии. В дальнейшем систему приобрела и усовершенствовала частная компания Intuitive Surgical. Хирургическая система Da Vinci была одобрена Управлением по продуктам и лекарствам США в 2000 году. В России дистрибьютором оборудования выступает компания «М.П.А. Медицинские партнеры».
В июле 2021 года стало известно о планах закупки системы Da Vinci НМИЦ им. В.И. Кулакова. Средства на приобретение будут выделены из федерального бюджета, в общей сложности на поставку и инсталляцию робота-хирурга планируется направить 310 млн рублей.
Фото: onkourologi.ru