ФМБА зарегистрировало тест-систему для выявления наиболее актуальных линий коронавируса

ФМБА зарегистрировало тест-систему, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса новой коронавирусной инфекции за два часа. Выпуск тестов будет организован на производственной площадке ЦСП ФМБА России.

Ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства (ЦСП ФМБА) разработали набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий Alpha, Beta/Gamma и Delta на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции. Об этом сообщила пресс-служба ФМБА.

Набор был зарегистрирован 21 июля. Он внедрен в производство и готов к серийному выпуску на производственной площадке ЦСП ФМБА России.

«АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» — тест-система, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса новой коронавирусной инфекции всего за два часа, что в настоящее время очень актуально для использования в эпидемиологической практике для понимания особенностей возбудителя и для прогнозирования клинической картины заболевания», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

В России за последние месяцы произошло быстрое распространение линии Delta («индийской» B.1.617.2), которая стала доминирующей. Так, в московском регионе доля линии Delta уже превысила 99%. Эта линия включена ВОЗ в группу наиболее эпидемиологически значимых в связи с высокой контагиозностью штамма и значительным уменьшением длительности инкубационного периода. Наряду с этим продолжают выявляться и другие генетические линии: Alpha («британская» B.1.1.7), Beta («южно-африканская» B.1.351) и Gamma («бразильская» P.1).

Ранее сообщалось, что 19 июля в России стартовали клинические испытания I и II фаз вакцины ФМБА от COVID-19. В них поучаствуют 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Елена Сидорова

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