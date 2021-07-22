«Фармстандарт» победил в двух аукционах на поставку «Спинразы» для «Круга добра»

Компания «Фармстандарт» признана победителем двух аукционов на поставку препарата нусинерсен для подопечных фонда «Круг добра». Заявки на участие в аукционах подавала также компания «Фармстор», однако предложенная ею стоимость контракта оказалась выше, чем у «Фармстандарта».

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан 21 июля подвел итоги двух аукционов на поставку препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен). Победителем признана компания «Фармстандарт», предложившая более низкую цену контракта, чем компания «Фармстор».

В аукционе на поставку нусинерсена, где была назначена начальная (максимальная) цена контракта 245 440 000,00 руб., «Фармстандарт» предложил цену 239 303 948,00 руб.

В аукционе с начальной (максимальной) ценой 254 880 000,00 руб. контракт заключен на сумму 249 782 373,30 руб.

В марте «Фармстандарт» выиграл тендеры на поставку нусинерсена на 2,6 млрд руб., а также на 3,9 млрд руб. В мае с компанией был заключен контракт на поставку «Спинразы» на 143,8 млн руб. Тогда компания была единственным претендентом на поставку этого препарата.

Елена Сидорова

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