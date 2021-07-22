Вакцины Pfizer и AstraZeneca сохранили высокую эффективность против «Дельта» штамма

Вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca смогли обеспечить высокую защиту от симптоматических случаев заболевания «Дельта»-вариантом коронавируса. Тем не менее пациентам необходимо получить обе дозы препаратов для формирования достаточно сильного иммунитета против нового штамма.

Вакцины от COVID-19, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech и AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, сохранили достаточную эффективность для предотвращения симптоматических случаев заболевания «Дельта»-штаммом коронавируса, ставшим доминирующим во многих странах мира. Однако действенность прививок была значительно снижена при получении пациентами только одной дозы вакцины. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Исследование показало, что полная вакцинация препаратом Pfizer обеспечивает предотвращение 88% симптоматических случаев заражения «Дельта»-вариантом SARS-CoV-2. При этом две дозы вакцины AstraZeneca имеют 67%-ную эффективность против данного штамма.

Примерно такие же показатели были отмечены в исследовании действенности вакцин против «Альфа»-штамма коронавируса, известного также как британский вариант. Вакцина Pfizer показала эффективность в 93,7% случаев, AstraZeneca — в 74,5%.

Однако эффективность вакцин против «Дельта»-штамма резко уменьшалась, если пациент получал только одну дозу вакцины. Как утверждается, одна доза препарата Pfizer оказалась эффективна лишь на 36%, а AstraZeneca — на 30%.

Исследователи заявили, что их результаты подтверждают важность обеспечения населения, в особенности групп риска, вторыми дозами вакцин для предотвращения вспышек коронавируса.

Также на днях было обнаружено, что вакцина компании Johnson & Johnson имеет низкую эффективность против «Дельта»-варианта. По словам авторов исследования, людям, которые уже успели привиться однокомпонентной вакциной производителя, скорее всего, понадобится вторая доза.

Владимир Заболотских

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