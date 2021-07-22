В Cовбезе заявили о необходимости создания резерва лекарств

Для устойчивости системы здравоохранения в России нужно создать резерв лекарств и медизделий, а также нарабатывать компетенции для создания новых препаратов.

Россия должна сформировать резервы лекарств и медицинских изделий, а также активно нарабатывать компетенции, чтобы создавать препараты для лечения и профилактики новых инфекций. Это поможет обеспечить устойчивость системы здравоохранения к возникающим вызовам, заявил 22 июля журналистам помощник секретаря Cовета безопасности РФ Александр Абелин, комментируя обновленную Стратегию национальной безопасности страны, подписанную президентом Владимиром Путиным 2 июля 2021 года.

«Как показал опыт противодействия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, одной из важнейших задач является обеспечение устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам и рискам, в том числе связанным с распространением инфекционных заболеваний», — отметил он (цитата по ТАСС).

Как указано в Стратегии, развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности.

Для реализации государственной политики в этой сфере необходимо сформировать долговременную стратегию развития системы охраны здоровья граждан, усовершенствовать организационные основы здравоохранения и управления им, уточнить полномочия и ответственность в сфере охраны здоровья граждан федеральных и региональных органов власти, определить порядок взаимодействия органов управления здравоохранением, а также создать национальные научно-практические медицинские центры для профилактики и лечения социально значимых заболеваний.

Кроме того, необходимо создать условия для развития фармотрасли, преодоления ее сырьевой и технологической зависимости от зарубежных поставщиков, а также обеспечить доступность качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств.

Елена Сидорова

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