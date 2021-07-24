ФАС оштрафовала АО «Байер» за ненадлежащую рекламу

ФАС России оштрафовала на 200 тыс. рублей на АО «Байер» за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте», сообщает ведомство. Рекламный ролик распространялся в декабре 2020 года в эфире телеканала «ТВ-3 Россия».

В апреле комиссия ФАС России признала, что в рекламном ролике препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте» производитель гарантировал безопасность его применения, эффективность и отсутствие побочных действий, тем самым нарушая требования рекламного законодательства.

«Терафлекс Хондрокрем Форте» зарегистрирован в качестве лекарственного препарата. В соответствии с пунктом 8 ч. 1 ст. 24 «Закона о рекламе», реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

gxpnews