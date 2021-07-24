Бренд «Кагоцел» сменит владельца

Бренд «Кагоцел» может перейти к новому владельцу. Возможный покупатель – «Биннофарм Групп» или его акционеры. Об этом «ФВ» рассказали два источника на фармацевтическом рынке. Продажи препарата, по данным AlphaRM, в 2020 году превысили 4 млрд руб.

Собеседник «ФВ» пояснил, что сделки между юридическими лицами ГК «Ниармедик» и «Биннофарм Групп» нет. Она может быть завязана на другие юрлица и акционеров «Биннофарм Групп». Другой собеседник заметил, что в «Ниармедик» идет сокращение персонала, а сделка будет закрыта до конца года.

В пресс-службе ГК «Ниармедик» сообщили, что руководство компании не дает комментариев по этому поводу. «А я с понедельника больше не сотрудник компании», — уточнил работник пресс-службы.

В «Биннофарм Групп» информацию не прокомментировали.

В пресс-службе АФК «Система» заявили, что компания инвестиционная и поэтому регулярно прорабатывает «различные варианты». «В этом заключается суть нашей работы», — добавили в «Системе»

Эффективная доля АФК «Система» в «Биннофарм Групп» совместно с ВТБ составляет 75,3%; доля консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов – 12,5%; ВТБ Капитал в лице Nevsky Property Investments Limited – 11,2%. Оставшийся 1% акций «Биннофарм Групп» принадлежит миноритарному акционеру – физическому лицу.

Согласно данным базы СПАРК, «Ниармедик Диганостика», «Ниармедик плюс» (держатель регистрационного удостоверения на «Кагоцел») и «Ниармедик фарма» (держатель товарного знака и производитель) принадлежат кипрской компании Nearmedic International Limited. Она находится в залоге у Сбера с 2019 года. В соглашении от 11 марта 2019 года говорится, что кипрская Nearmedic International Limited получила от банка 5,3 млрд руб. Последние документы о продлении залога зарегистрированы в кипрском реестре юридических лиц 29 апреля 2021 года.

«По нашей оценке бренд стоит порядка 7-12 млрд руб. Вообще мог стоить и больше, но они упустили момент», — заметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По данным AlphaRM, в 2020 году продажи «Кагоцела» составили 4,6 млрд руб., снизившись по сравнению с 2019 годом на 13%. В январе-мае 2021 года продажи составили 1,2 млрд руб.

Как считает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, «Кагоцел» логично дополнит портфель препаратов АФК «Системы», который они получили при покупке «Оболенского». «Учитывая темпы вакцинации российского населения, у нас будет еще много волн коронавируса, и препарат будет популярен», — добавил он.

Полина Звездина

Елена Калиновская

Маргарита Грошева

pharmvestnik