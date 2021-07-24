Sarstedt запустила завод в Санкт-Петербурге

Коммерческий старт производства систем взятия капиллярной крови Microvette состоялся в июне на новом заводе Sarstedt в Санкт-Петербурге в индустриальном парке «Марьино». Проект реализуется в рамках меморандума о совместной деятельности, заключенного между городом, банком ВТБ и ООО «Сарштедт».

Компания завершила строительство завода в конце 2020 года, в июне текущего года получила разрешение на ввод в эксплуатацию и выпуск продукции. В этом году также планируется установить оборудование для производства второй линии – систем взятия венозной крови, говорится в сообщении поставщика медоборудования. Производственные линии завода полностью автоматические и позволяют «гибко реагировать на запросы рынка». Общая площадь производства с административно-деловым центром и складом составляет около 9,5 тыс. кв. м, изначально планировался объем инвестиций около 1,5 млрд руб.

По словам генерального директора ООО «Сарштедт» Александра Белунина, вследствие изменения курса рубля к евро объем инвестиций несколько увеличился. Он отметил, что на заводе уже создано около 20 высокопроизводительных рабочих мест. Компания намерена перевести деловой центр в Санкт-Петербург, оставив в Москве отдел маркетинга.

«С выходом завода на полную мощность Sarstedt планирует максимально заместить российской продукцией по взятию крови собственный импорт. Имеющийся объем земельного участка в «Марьино» позволяет при необходимости увеличить площадь производства, а также ассортимент продукции», – говорится в сообщении компании.

«Продукция уже более 20 лет востребована в России, и объемы продаж, даже в такое нестабильное время, постепенно растут. В некоторых направлениях, таких как лабораторный пластик для ПЦР исследований, пластик для разработки молекулярных тест-систем, системы анализа газов крови, спрос на продукцию Sarstedt вырос в десятки раз. Данная продукция активно используется для тестирования на COVID, и мы делаем все возможное для удовлетворения этого спроса, несмотря на дефицит на международном рынке», – отметил директор по развитию бизнеса ООО «Сарштедт» Кирилл Коткин.

«Некоторые виды продукции, которые планируем производить в РФ (например, системы взятия капиллярной крови для автоматических анализаторов) будут также производиться на экспорт в Европу и страны Азии. Последним мы особенно гордимся, так как экспорт произведенной в России современной медицинской продукции во все страны мира является лучшим доказательством стабильности знаменитого немецкого качества и следования стандартам компании. Как раз сейчас ввиду быстро меняющейся обстановки и возрастающих требований к качеству оказания медицинской помощи, чему в полной мере способствует продукция Sarstedt», — заключил Александр Белунин.

gxpnews