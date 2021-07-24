«Нацимбио» назначили единственным поставщиком вакцин на 2020-2021 годы

«Нацимбио» заключила шесть контрактов на закупку вакцины от COVID-19 со сроком поставки до конца 2021 года. Все вакцины будут поставлены по максимальной цене. Всего поставщики обязались поставить 67,8 млн доз. «Нацимбио» заключила шесть контрактов на закупку вакцины от COVID-19 со сроком поставки до конца 2021 года. Все вакцины будут поставлены по максимальной цене. Всего поставщики обязались поставить 67,8 млн доз.

Два контракта на 54,35 млрд рублей заключены на поставку 57 млн доз неназванной вацкины. Стоимость одной упаковки – 953,49 рубля, что соответствует предельной стоимости (с учетом НДС) Спутника V от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. Из заявленного объема 56,4 млн доз должны быть отгружены до 31 октября 2021 года, остальные – до 31 декабря.

Также поставщик, наименование которого не раскрывается, до конца года должен поставить 10 млн доз вакцины на 3,77 млрд рублей. Исходя из стоимости упаковки, речь идет о Спутнике Лайт (предельная зарегистрированная цена с НДС и цена закупки – 376,6 рубля).

«Нацимбио» также до конца года должна получить 761,8 тысячи доз вакцины, стоимость которой (466,1 рубля за дозу) совпадает с предельной ценой ЭпиВакКороны от ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» на 352,8 млн рублей и 20,3 тысячи доз КовиВак от Центра им. М.П. Чумакова на 9,7 млн рублей (исходя из стоимости дозы в 476,3 рубля).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял 16 июля, что в гражданский оборот выпущено 43,8 млн полных доз всех вакцин, из них 20 млн поставлено во II квартале 2021 года. Он потребовал от фармпроизводителей увеличить объемы производства вакцины.

Тогда же министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отчитался о планируемых объемах выпуска вакцин. Производители обязались произвести 57 млн доз Спутника V к 1 октября и 10 млн доз Спутника Лайт к 1 ноября – столько, сколько и закупила «Нацимбио». По оставшимся двум вакцинам закуплен пока не весь объем: ЭпиВакКороны должно быть произведено 9,4 млн доз к 20 декабря, а КовиВака – 2 млн комплектов к 15 декабря.

Источник: ЕИС в сфере закупок