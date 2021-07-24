Росстат сообщил о резком росте производства вакцин в июне

Производство вакцин и сывороток в ампулах в июне этого года резко выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и маем 2021 года. Всего производители выпустили 783 тыс. штук вакцин в ампулах.

В июне в России изготовили 905 млн доз сывороток и вакцин – на 21,7% больше, чем в июне прошлого года. Об этом сообщает Росстат. Объем выпущенных в ампулах вакцин и сывороток составил 783 тыс. штук, что в 5 раз больше, чем в июне прошлого года и в 6,4 раза больше, чем в мае 2021 года. В апреле и мае этого года в стране произвели 259,9 тыс. и 123,2 тыс. штук вакцин в ампулах соответственно.

Выпуск лекарственных средств и материалов в июне вырос на 9,2% по сравнению с июнем 2020 года. По сравнению с маем этого года производство выросло на 16,4%. За шесть месяцев 2021 года их производство увеличилось на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производители изготовили препаратов на 42 млрд руб., что на 9,1% больше, чем в июне прошлого года, и на 17,7% больше, чем в мае 2021 года. Выпуск фармацевтических субстанций в июне 2021 года снизился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с маем 2021 года объемы выпуска субстанций выросли на 10,6%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 52,9 т, что на 8,6% больше, чем в июне прошлого года, и на 19% больше, чем в мае 2021 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с июнем 2020 года на 71,4%, по сравнению с маем 2021 года – на 12,7%, составив 58,6 т.

Также в июне в России изготовили 24,5 млн упаковок перевязочных материалов, что на 34,4% больше, чем в июне прошлого года, и на 2,9% больше, чем в мае 2021 года. Кроме того, выпущено 18,2 млн упаковок клейких перевязочных материалов, что на 30,4% больше, чем в июне прошлого года, но на 9,9% меньше, чем в мае этого года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в июне 2021 года выпущено на 3,3 млрд руб., что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 56,1% больше, чем в мае 2021 года. За шесть месяцев 2021 года производство сложной электронной продукции медицинского назначения снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%. Ее выпущено на 12 млрд руб.

Григорий Дубов

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